بدء اعمال صيانة شبكة الانارة لطريق الشط الساحلية بسرت لمسافة 9 كيلو متر.الجمعة ، 12-01-2018 - 11:43:00



سرت 12 يناير2018(وال)- اكد مساعد مدير ادارة توزيع الوسطى بالشركة
العامة للكهرباء رمضان ابوشوفة بدء اعمال الصيانة لشبكة الانارة لطريق
الشط الساحلية المزدوجة بوسط المدينة سرت بعد انقطاعها لاكثر من عامين
ونصف نظرا لتعرض الاعمدة والمعدات لاضرار الحرب فى سرت من الدواعش
الارهابيبن.
وقال ابوشوفة لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان اعمال الصيانة بدأت
عن طريق التعاقد مع احدى الشركات المحلية المتخصصة بالتعاون مع قسم
الانارة بشركة كهرباء سرت وان هذه الجهود والاعمال تأتى فى اطار اعادة
اعمار شبكة الكهرباء بسرت.
...(وال سرت)....

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