الفرع البلدى ابوقرين يتسلم سيارة اسعاف عناية مجهزة لمركز صحة ابوقرين القروى.





سرت 12 يناير 2018(وال)- اكد رئيس الفرع البلدى ابوقرين محمد الجالى

تسلم الفرع سيارة اسعاف عناية مجهزة مخصصة للمركز الصحى القروى ابوقرين.

وقال رئيس الفرع البلدى ابوقرين محمد الجالى لمراسل وكالة الانباء

الليبية بسرت ان سيارة الاسعاف تم استلامها من قبل جهاز الاسعاف والطؤارى

وجهود فرع جهاز الاسعاف مصراتة وبلدية مصراتة على تعاونهم وتقديرهم

لمعاناة سكان مناطق ابوقرين والوشكة وزمزم لانعدام سيارة مجهزة للاسعاف.

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