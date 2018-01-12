بدء فعاليات مهرجان "شيشنق " في نسخته الثانية.





طرابلس 12 يناير 2018( وال )-نظم مكتب الثقافة ببلدية كاباو مهرجان

جائزة "شيشنق" في نسخته الثانية للإبداع التي تعنى بالأدب والثقافة

والفن، بحضور وفد الهيئة العامة للثقافة متمثلا في أعضاء اللجنة

التسييرية، ومدراء المكاتب الثقافية ببلديات الحوامد، الحرابة، سرت،

يفرن، جادو، الجميل، زليتن، الزنتان، مزدة، قصر خيار، الاصابعة،

الرياينة، غدامس الخمس القلعة، ولفيف من المثقفين والفنانين والأدباء

الليبيين والإعلاميين والصحفيين.

أنطلقت فعاليات المهرجان امس الخميس بافتتاح عدد من المعارض التراثية

والفنية المعنية بالتراث والموروث الثقافي والعادات الغذائية والحياتية

وأسلوب العيش للمنطقة تاريخيا بالمدينة القديمة بكاباو،

وكوكبة من الفرسان وفرقة الفنون الشعبية بكاباو.

كما اشتمل المهرجان على معرض للفنان خالد ابوصوة للصناعات التقليدية

بالخشب والطين وسعف النخيل، ومعرض جمعية الحوامد لحماية الفنون والتراث

ومعرض "اندور يدر" للصناعات التقليدية الجلدية ومعرض لجمعية "نتير"

الخيرية وجمعية الفتح ، وجناح مدينة القلعة لمنظمة "تماريس" للتراث

والتنمية، ومنظمة "تاويزا" للتراث الثقافي، وجمعية "تيلتام" لحامية

التراث بفرسطاء، وجمعية افراد لحفظ التراث الثقافي.

معلوم ان قصر كاباو يقدر عمره ب1500 سنة وذلك حسب ما افادنا به فوزي عمر

الرويمض مدير مهرجان كاباو سابقاً مضيفا أن القصر كان يعمل كمظومة مصرفية

وهو نظام اقتصادي قديم.

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