سيالة يوقع في سجل التأريخ في الاحتفال بتخلص ليبيا من الاسلحة الكيميائية

مونستر 12 يناير 2018 (وال) - قام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بالتوقيع في السجل الخاص بتأريخ الاحتفال في منطقةمونستر الالمانية بتخلص ليبيا من الاسلحة الكيمائية والاعلان على ان ليبيا دولة خالية من الاسلجة الكيميائية .

وكتب السيد الوزير - اعبر عن بالغ سعادتي بحضور هذه المناسبة للاحتفال بالتخلص الكامل من الاسلحة الكيميائية في ليبيا ، شكرا لكل من ساهم في هذا العمل الانساني الراقي ،شكرا لمجمع جيكا والعاملين به .

(وال)