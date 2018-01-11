انتخاب جمال الزروق رئيسا للجنة الأولمبية الليبية للمرة الثانية.





طرابلس 11 يناير 2018 (وال)- أعيد انتخاب الدكتور "جمال بلقاسم الزروق"

رئيسا للجنة الأولمبية الليبية للمرة الثانية في الانتخابات التي جرت

صباح اليوم الخميس بمقر الاكاديمية الليبية بطرابلس.

وقد تحصل "الزروق" على 40 صوتا مقابل 27 صوتا لمنافسه الوحيد رئيس

الاتحاد الليبي للكيك بوكسينج "محمد الزروق"، وذلك بنسبة 58 % من أصوات

الناخبين، فيما حصل منافسه "محمد الزروق" على 39 % من الأصوات.

ويبدأ "جمال الزروق" فترة ولاية ثانية تمتد لأربع سنوات وتنتهي في

ديسمبر 2021 .

كما تم انتخاب نواب الرئيس والامين العام وأمين الصندوق وأعضاء مجلس

الإدارة، وكانت نتائج الانتخاب على النحو التالي :-

الدكتور جمال الزروق رئيسا للجنة الأولمبية، وخالد الزنكولي أمينا عاما

، والصديق الفوناس أمينا للصندوق، ومحسن السباعي نائبا أول لرئيس اللجنة

الاولمبية، والسيد علي صابر نائبا ثانيا .

وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الاتحادات الأولمبية وهم سالم موسى

وصلاح مهنى وأحمد حسنين وعزالدين القاضي ومحمد أبوسيف وعدنان البكباك

وعبد الكريم فرحات ووليد امبارك. وتم انتخاب أعضاء الاتحادات غير الأولمبية عواطف أبوشويشة، والخبراء

فوزي البركي، والخبيرات سوسن احنيش، والرياضي الاولمبي علي زايد.

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