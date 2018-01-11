تراجع أسعار الغذاء العالمية 3.
الخميس ، 11- 01- 2018 - 17:34:00
3% في ديسمبر.
روما 11 يناير 2018 (وال) - قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة
للأمم المتحدة اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في ديسمبر
مقارنة مع الشهر السابق في ظل انخفاض حاد في أسعار الألبان والزيوت
النباتية والسكر.
وسجل مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب
والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر، 169.8 نقطة في ديسمبر
منخفضا 3.3 بالمئة عن نوفمبر.
وبلغ المؤشر 174.6 نقطة في 2017 مرتفعا 8.2 بالمئة عن 2016 ومسجلا أعلى
قيمة سنوية له منذ 2014 لكن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تظل منخفضة
24 بالمئة عنها في 2011.