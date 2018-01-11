مقتل 5 من رجال الشرطة وإصابة 2 في هجوم مسلح شمالي أفغانستان.





قندوز 11 يناير 2018 - قالت الشرطة المحلية اليوم إن خمسة أفراد من

الشرطة المحلية الأفغانية قتلوا وأصيب اثنان آخران بعد تعرضهم لهجوم وحشي

من مسلحي حركة طالبان في مقاطعة قندوز المضطربة شمالي أفغانستان.

وقال نصر الدين ناظري المدير الاداري للمنطقة "وقع الحادث في منطقة آرشي

المضطربة بضواحي مدينة قندوز عاصمة المقاطعة الليلة الماضية، بعد ان

اقتحمت حركة طالبان نقاط تفتيش تابعة للشرطة المحلية الأفغانية، مما أسفر

عن اندلاع اشتباكات استمرت لساعات."

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بمدينة قندوز.