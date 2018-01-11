الهند تبدأ العد التنازلي لإطلاق 31 قمرا صناعيا.الخميس ، 11-01-2018 - 17:19:00



نيودلهي 11 يناير 2018 بدأت الهند اليوم عدا تنازليا لمدة 28 ساعة
لإطلاق 31 قمرا صناعيا في مهمة واحدة من قاعدة سريهاريكوتا لإطلاق
المركبات الفضائية جنوبي البلاد.
ويضم الـ31 قمرا، كارتوساد (قمر لمراقبة الأرض) وستطلقها منظمة البحوث
الفضائية الهندية إلى الفضاء على متن مركبة إطلاق فضاء قطبية تابعة لها
يوم الجمعة في الساعة 9:28 صباحا .
وذكرت وكالة الفضاء أن "أنشطة العد التنازلي لمدة 28 ساعة لمهمة الأقمار
الصناعية بدأت اليوم الساعة 5:29 بتوقيت الهند."
ويعد قمر كارتوسات قمر استشعار عن بعد مجهز بكاميرات حساسة للألوان
ومتعددة الأطياف .
وكان من المقرر من قبل أن يتم اطلاق الأقمار الصناعية يوم 10 يناير.

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