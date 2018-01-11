رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من قبيلة المحاميد.





طرابلس 11 يناير 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج" صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس بمدينة طرابلس،

وفداً من المجلس الاجتماعي لقبيلة المحاميد.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس؛ فقد أكد أعضاء الوفد دعمهم

لحكومة الوفاق الوطني وتأييدهم لما يبذله رئيس المجلس من جهود للم الشمل

والخروج بالوطن من الأزمة الراهنة.

واستمع السراج ، لما عرضه أعضاء الوفد من مطالب، تشمل حل ما يواجه

أبناء القبيلة العائدون من المهجر، والموجودون بربوع البلاد كافة من

مصاعب تتعلق بالهوية وإجراءات السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية وما

يتبع ذلك من حقوق.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، إن الموضوع بالغ الأهمية، وستتعامل الحكومة مع

هذه المشكلة انطلاقا من الثوابت الوطنية، مؤكدا أن ليبيا وطن الجميع

وتستوعب الليبيين كافة على اختلاف أطيافهم ، وبأنه سيعمل على إيجاد حل

جذري بعد أن يلتقي ممثلو القبيلة بمسؤولي السجل المدني ، كما سيتم بحث

التشريعات اللازمة لحل مشاكلهم من قبل الجهات المختصة.

..(وال).