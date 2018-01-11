لجنة ملف مصراتة - تاورغاء بالفرع البلدي طمينة، تدعو المتضررين من سكان المنطقة أثناء حرب التحرير بسرعة تقديم الملفات لإلحاقها للمطالبات السابقة.





مصراتة 11 يناير 2018 (وال)- دعت لجنة ملف مصراتة - تاورغاء بالفرع

البلدي طمينة بلدية مصراتة ، المتضررين من سكان منطقة طمينة أثناء حرب

التحرير والذين لم يتقدموا بملفاتهم للجنة بسرعة إعداد هذه الملفات

لإلحاقها للمطالبات السابقة ابتداء من الأحد القادم ولمدة أسبوع بحيث

تتضمن كافة المستندات.

واوضحت اللجنة ان المستندات المطلوبة لتقديم الملف هي : شهادة الميلاد

، الرقم الوطني المعتمد من السجل المدني ، صورة شخصية للمتضرر ، صورة من

البطاقة الشخصية أو جواز السفر ، شهادة الوضع العائلي مختومة من السجل

المدني ، صورة من سند الملكية للعقار.

واعلنت اللجنة بأنه لن يتم قبول أي ملف بعد الموعد المحدد لتقديمه وهو

يوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير الجاري.

..(وال -مصراتة)..