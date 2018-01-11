المعهد العالي للمهن الشاملة بالاصابعة ينظم ندوة حول محاربة الظواهر الهدامة ومكافحة الفساد .الخميس ، 11-01-2018 - 14:58:00

المعهد العالي للمهن الشاملة بالاصابعة ينظم ندوة حول محاربة الظواهر الهدامة ومكافحة الفساد .الاصابعة 11 يناير 2018 ( وال ) - نظم المعهد العالي للمهن الشاملة الاصابعة ندوة حول محاربة الظواهر الهدامة ومكافحة الفساد .
وقدمت خلال هذه الندوة والتى استضافها قسم المحاسبة بالمعهد اليوم الخميس وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وحضرها عدد من طلاب المعهد ومن العاملين بالقطاعات بالبلدية تحت شعار " معا لمستقبل افضل لا للفساد ".
وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بالاصابعة ان محاور الندوة تركزت حول مفهوم الفساد وانوعه واسبابه وطرق مكافحته .
وقدمت في هذه الندوة عدة ورقات علمية تناولات هده الظاهرة واقترحت الحلول اللازمة لها .

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