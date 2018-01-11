قوات الاحتلال الاسرائيلي تأمر ببناء اكثر من 1100 وحدة
استعمارية جديدة في الضفة الغربية .
الخميس ، 11- 01- 2018 - 14:58:00
القدس 11 يناير 2018 ( وال ) - تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي الاستيلاء
على المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات الصهيونية عليها .
فقد ذكرت الانباء اليوم الخميس أن قوات الاحتلال ستشرع في القريب
العاجل بناء 1122 وحدة استعمارية في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة .
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي وفي سياق هذا المخطط شرعت في العام
الماضي في بناء 6072 وحدة سكنية وهو العدد الاكبر منذ 2013 ، كما شرعت في
2016 في بناء 2629 وحدة.
وتعتبر الامم المتحدة والاسرة الدولية المستعمرات الصهيونية في الضفة
الغربية بما فيها القدس غير شرعية.
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