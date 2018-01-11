قوات الاحتلال الاسرائيلي تأمر ببناء اكثر من 1100 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية .





القدس 11 يناير 2018 ( وال ) - تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي الاستيلاء

على المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات الصهيونية عليها .

فقد ذكرت الانباء اليوم الخميس أن قوات الاحتلال ستشرع في القريب

العاجل بناء 1122 وحدة استعمارية في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة .

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي وفي سياق هذا المخطط شرعت في العام

الماضي في بناء 6072 وحدة سكنية وهو العدد الاكبر منذ 2013 ، كما شرعت في

2016 في بناء 2629 وحدة.

وتعتبر الامم المتحدة والاسرة الدولية المستعمرات الصهيونية في الضفة

الغربية بما فيها القدس غير شرعية.

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