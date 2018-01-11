السفير الإيطالي لدى ليبيا : ترتيبات جارية لعقد اجتماع
للجامعات الليبية كافة بالعاصمة الإيطالية روما .
الخميس ، 11- 01- 2018 - 14:49:00
طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) - كشف السفير الإيطالي لدى ليبيا السيد "
جوزيبي بيروني " عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع للجامعات الليبية كافة سوف
يعقد بالعاصمة الإيطالية روما في منتصف شهر أبريل القادم .
وأوضح السفير الإيطالي لدى قيامه اليوم الخميس بتسليم رئيس جامعة طرابلس
الدكتور " نبيل النطاح " مجموعة من الكتب باللغة الإيطالية مهداة إلى قسم
اللغة الإيطالية بالجامعة ، ان هذا الاجتماع سيخصص لمناقشة وبحث سبل
التعاون في مجال التعليم العالي ، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي .
كما أعلن السفير الإيطالي عن وضع منح دراسية صيفية للطلاب الدارسين بقسم
اللغة الإيطالية بجامعة طرابلس ، وأن هذه المنح ستستمر لمدة ثلاثة أشهر
بإحدى الجامعات الإيطالية .
( وال