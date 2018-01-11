السفير الإيطالي لدى ليبيا : ترتيبات جارية لعقد اجتماع للجامعات الليبية كافة بالعاصمة الإيطالية روما .







طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) - كشف السفير الإيطالي لدى ليبيا السيد "

جوزيبي بيروني " عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع للجامعات الليبية كافة سوف

يعقد بالعاصمة الإيطالية روما في منتصف شهر أبريل القادم .

وأوضح السفير الإيطالي لدى قيامه اليوم الخميس بتسليم رئيس جامعة طرابلس

الدكتور " نبيل النطاح " مجموعة من الكتب باللغة الإيطالية مهداة إلى قسم

اللغة الإيطالية بالجامعة ، ان هذا الاجتماع سيخصص لمناقشة وبحث سبل

التعاون في مجال التعليم العالي ، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي .

كما أعلن السفير الإيطالي عن وضع منح دراسية صيفية للطلاب الدارسين بقسم

اللغة الإيطالية بجامعة طرابلس ، وأن هذه المنح ستستمر لمدة ثلاثة أشهر

بإحدى الجامعات الإيطالية .

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