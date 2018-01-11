وزير العدل يزور المركز الانتخابي العزيزية .
الخميس ، 11- 01- 2018 - 14:36:00
العزيزية 11 يناير 2018 ( وال ) - قام وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني "
محمد عبد الحميد "، امس الاربعاء بزيارة تفقدية للمركز الانتخابي التابع
للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعزيزية ، حيث اطلع على تحضيرات
أعمال العملية الانتخابية المتعلقة بالتسجيل وادخال بيانات الناخبين
والإجراءات المتخذة في مرحلتها الأولى المتعلقة بالتوعية والإعلانات
الإرشادية .
وأشاد الوزير في كلمه ألقاها خلال لقائه القائمين على المركز الانتخابي
بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي
ستمكن من قيام دولة القانون والمؤسسات .
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