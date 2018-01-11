وزير العدل يزور المركز الانتخابي العزيزية .



العزيزية 11 يناير 2018 ( وال ) - قام وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني "

محمد عبد الحميد "، امس الاربعاء بزيارة تفقدية للمركز الانتخابي التابع

للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعزيزية ، حيث اطلع على تحضيرات

أعمال العملية الانتخابية المتعلقة بالتسجيل وادخال بيانات الناخبين

والإجراءات المتخذة في مرحلتها الأولى المتعلقة بالتوعية والإعلانات

الإرشادية .

وأشاد الوزير في كلمه ألقاها خلال لقائه القائمين على المركز الانتخابي

بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي

ستمكن من قيام دولة القانون والمؤسسات .



...( وال )...