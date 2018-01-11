" شوبار " تؤكد البدء في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بقرار المجلس الرئاسي بتخصيص 2 مليون دينار لمستشفى الرازي .

طرابلس 11 يناير 2018 (وال) - أكدت الدكتورة"هند شوبار "مستشارة

الشؤون الخدمية بمكتب النائب " احمد معيتيق " أن الاجراءات التنفيذية لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتخصيص 2 مليون دينار لمستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية سيبدأ في تنفيذها بتبويب الاحتياجات العاجلة التي يحتاجها المستشفى . وأوضحت الدكتورة " شوبار " في تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الخميس ان المستشفى يحتاج بصفة عامة الى صيانات عاجلة في كل مرافقه واقسامه، مشيرة الى ان الشركة التي كانت قد كلفتها وزارة الصحة بصيانة المبنى اعتذرت عن استلام العمل لوجود تفاوت في الاسعار وهو ماعطل العمل . وفيما يتعلق بالنقص في الادوية الخاصة بالنزلاء اشارت الدكتورة " شوبار " الى ان الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصحة في المدة الماضية افضت الى توفير بعض الانواع من الادوية الا ان هناك بعض الادوية الاخرى لم تصل . ودعت " شوبار " الشباب من العناصر الطبية والطبية المساعدة الى الالتحاق بالعمل في المستشفى حيث سجل عزوف خريجي الكليات الطبية ومعاهد التمريض عن العمل في هذا المجال ، مؤكدة ان الادارة القائمة على المستشفى كانت قد ناشدت النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق خلال زيارته التفقدية للمستشفى أمس الاربعاء بالعمل على تفعيل قرار منح علاوة التمييز المتوقفة منذ العام 2009 وتوفير التأمين الصحي الامر الذي سيدفع الشباب ويشجعهم على العمل بهذا المرفق الصحي . كما دعت شوبار الى العمل لحل مشكلة المواصلات ودعم المستشفى بسيارات الاسعاف والقيام بالصيانة العاجلة لبعض المرافق الخدمية التي تسهم في تقديم الخدمات اليومية للنزلاء مثل صيانة خزانات المياه واماكن الاعاشة والصرف الصحي ،اضافة الى حل مشكلة شركة التموين التي توفر التغذية للنزلاء . وحيت الدكتورة " هند شوبار" في تصريحها لــ ( وال ) الاطباء وهيئات التمريض بالمستشفى خاصة في قسم النساء الذين يقدمون عملهم بتفان ومسؤولية كاملة خدمة لهذه الشريحة من المجتمع التي تحتاج الى عناية واهتمام خاصين . ووجهت دعوة لبعض اولياء امور النزلاء الذين تحسنت حالاتهم الى العودة بهم الى بيوتهم واحتضانهم وادماجهم في الاسرة وهو الجزء الاهم في العلاج ، كما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الى دراسة بعض الحالات الموجودة في المستشفى ولها علاقة مباشرة بعمل الوزارة ،مؤكدة ان حالات بعض هؤلاء النزلاء اجتماعية وليست نفسية .



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