السفير الإيطالي لدى ليبيا يقدم مجموعة من الكتب باللغة الإيطالية مهداة إلى قسم اللغة الإيطالية بجامعة طرابلس .









طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) - قدم السفير الإيطالي لدى ليبيا

السيد " جوزيبي بيروني " إلى رئيس جامعة طرابلس الدكتور " نبيل النطاح "

مجموعة من الكتب باللغة الإيطالية مهداة إلى قسم اللغة الإيطالية

بالجامعة كنواة لمكتبة علمية وثقافية تساعد الطلاب على النهل من معين هذه

اللغة واتقانها .

وقد أقيم بهذه المناسبة احتفالية بمقر رئاسة الجامعة قبيل ظهر اليوم

الخميس حضرها الدكتور " مبروك فارس " وكيل الجامعة للشؤون العلمية

والدكتور " عماد بنور " مدير التعاون الدولى بالجامعة والدكتور " طلال

الزرقاني " وكيل كلية اللغات ، والدكتورة " هدى تامر " رئيس قسم اللغة

الإيطالية بالجامعة والدكتور " حسين العجيلي " مديرقسم اللغات ، ورئيس

اتحاد طلبة جامعة طرابلس ، وعدد من طلبة وطالبات قسم اللغة الإيطالية ..

كما حضرها من الجانب الإيطالي المستشارة " ماريكا تشيكوي " .

وقد تبادلا الجانبان بهذه المناسبة الكلمات التي عبرت عن الارتياح

لمستوى التعاون القائم ، وعلى الحرص والتأكيد على الإستمرار بمزيد دعم

وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون ، خاصة على الصعيد العلمي والثقافي من

خلال نشر الفنون الرفيعة وتوثيق الروابط الثقافية بين الجانبين، نشر

رسالة التنوير بواسطة الكتاب الذى يحوى خلاصة الفكر الإنسانى وفي تشجيع

التواصل وتعزيز ثقافة التفاهم والتقارب ، وبما يسهم في مساعدة طلاب العلم

والباحثين في مختلف الحقول والمجالات. .. كما نوهت الكلمات بالدعم

والمساعدة التي تقدمها الحكومة الإيطالية لليبيا في المجالات كافة ،

ومساعدتها في تقديم الحلول للخروج من الأزمة القائمة بتحقيق السلام

والاستقرار .

وقد شملت هذه الكتب عدد من المراجع والمعاجم والقصص والروايات من الأدب

الإيطالي .

وقدمت الدكتورة " هدى تامر " رئيس قسم اللغة الإيطالية بجامعة طرابلس

خلال هذه الاحتفالية هدية للسفير الإيطالي " جوزيبي بيروني " هي عبارة عن

" شريط مرئي وثائقي " مترجم من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية أعده

طلاب قسم اللغة الإيطالية بالجامعة .. كما قدم رئيس جامعة طرابلس هدية

رمزية للسفير الإيطالي .

( وال )