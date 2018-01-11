رئيس المجلس الرئاسي يتفقد القطعة البحرية " إبن عوف " بعد عودتها للخدمة .



طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الخميس بزيارة القطعة البحرية ” إبن

عوف " التي عادت إلى الخدمة بعد استكمال ما كانت تحتاجه من أعمال صيانة ،

وكان في استقباله على متن السفينة الحربية آمر القاعدة البحرية وقيادات

خفر السواحل .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد اجتمع " السراج " مع

القيادات البحرية حيث وجه التحية لجميع أفراد السلاح البحري وكل من ساهم

في إعادة السفينة للعمل وخص بالذكر الجانب الإيطالي الذي تولى الدعم

الفني وتوفير قطع الغيار من خلال الورشة البحرية المتنقلة.

واستمع الى شروح عن القطعة البحرية ” إبن عوف " التي يبلغ عدد طاقمها

الستين من الضباط والجنود وتبلغ سرعتها القصوى 15 عقدة ويبلغ مدى مدافعها

12500 متر، وبإمكانها القيام بعمليات عسكرية متنوعة من نقل الدبابات

والجنود وعمليات الإنزال وتساهم بفعالية في مواجهة الهجرة غير الشرعية

والتهريب وعمليات الإنقاذ حيث تمكنت " إبن عوف " من إنقاذ 900 مهاجر غير

شرعي من الغرق في البحر المتوسط.

وتحدث " السراج " مشيدا بأداء الجنود وضباط الصف وضباط البحرية وما

يبذلونه من جهد وما حققوه من نجاحات في تأمين حدودنا البحرية والتصدي

للمتاجرين بالبشر والمهربين رغم صعوبة الظرف وقلة الإمكانيات.

وطالب من القيادات وضع تصور يتضمن خطة قصيرة الأمد تنفذ خلال أشهر وأخري

إستراتيجية بعيد المدى، وأن يشمل التصور الاحتياجات العاجلة.

وأوضح " السراج " أن الجهود لم تتوقف لإقناع المجتمع الدولي برفع جزئي

لحظر التسلح عن قوات خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب والحرس

الرئاسي لتؤدي هذه الأسلحة دورها بفعالية.

وجدد شكره للسفير الايطالي الذي حضر الزيارة على ما قدمته بلاده من دعم

فني .

هذا وتجول " السراج " عقب الاجتماع في أقسام القطعة البحرية ” إبن

عوف " الراسية بقاعدة ابي ستة البحرية