كلية التربية بجامعة سرت تقيم ورشة عمل تربوية بعنوان (الادارة المدرسية نافدة على المستقبل).





سرت 11 يناير 2018 (وال)- اقامت كلية التربية بجامعة سرت صباح اليوم

الخميس بمدرج الكلية ورشة عمل تربوية بعنوان ( الادارة المدرسية نافدة

على المستقبل) وذلك بالتعاون مع مكتب النشاط الثقافي والفني بادارة

النشاط والاعلام الجامعي.

وحضر الورشة رئيس الجامعة الدكتور "احمد المحجوب" ، ومراقب التربية

والتعليم بسرت " مفتاح عبد الكافي" ، والكاتب العام بالجامعة ومسجل

الجامعة وعددا من اعضاء هيئة التدريس بها ، ووكيل الشؤون العلمية وعددا

من عمداء الكليات بجامعة سرت واعضاء هيئة التدريس بالكلية . وتضمنت محاور الورشة أهم الصعوبات التي تواجه إدارة المدرسة وطرق

التغلب عليها كذلك مواصفات مدير المدرسة ورأي الشارع في بعض ادارات

المدارس والرؤية المستقبلية لادارة المدرسة.

وقد صاحب الورشة حلقات نقاش لكافة المحاور المطروحة خلال هده الورشة

وكذلك صدر عن الورشة العديد من التوصيات الهامة بشان الادارة المدرسية

ومستقبل العملية التربوية.

..(وال- سرت)..