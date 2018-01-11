بحث سبل تأسيس صندوق التكافل الاجتماعى بسرت .الخميس ، 11-01-2018 - 12:53:00



سرت 11 يناير 2018(وال)_ عقد بمدينة سرت اجتماع تم خلاله تدارس امكانية
تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعى بالمدينة .
وحضر الاجتماع الذي يأتى بمبادرة من منظمة اهالى مدينة سرت القديمة رئيس
واعضاء ادارة المنظمة وعدد من الخبراء فى المجال الادارى والمالى ولفيف
من اهالى مدينة سرت بمختلف مكوناتها الاجتماعية .
واكد الحضور دعمهم لفكرة تأسيس صندوق التكافل الاجتماعى بالمدينة
ليساهم في التخفيف من معاناة المواطنين .
وقال مصادر المنظمة لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان الاجتماع خلص
الى تشكيل لجنة لبلورة ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماع واحالتة الى
بيت الخبرة جامعة سرت لدراستة واعداد تصور لتأسيس الصندوق بسرت .
(وال_سرت)

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا