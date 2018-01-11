بحث سبل تأسيس صندوق التكافل الاجتماعى بسرت .





سرت 11 يناير 2018(وال)_ عقد بمدينة سرت اجتماع تم خلاله تدارس امكانية

تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعى بالمدينة .

وحضر الاجتماع الذي يأتى بمبادرة من منظمة اهالى مدينة سرت القديمة رئيس

واعضاء ادارة المنظمة وعدد من الخبراء فى المجال الادارى والمالى ولفيف

من اهالى مدينة سرت بمختلف مكوناتها الاجتماعية .

واكد الحضور دعمهم لفكرة تأسيس صندوق التكافل الاجتماعى بالمدينة

ليساهم في التخفيف من معاناة المواطنين .

وقال مصادر المنظمة لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان الاجتماع خلص

الى تشكيل لجنة لبلورة ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماع واحالتة الى

بيت الخبرة جامعة سرت لدراستة واعداد تصور لتأسيس الصندوق بسرت .

(وال_سرت)