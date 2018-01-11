الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الخميس يصل لحدود الساعتين .



طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن

الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الخميس ، ستكون في حدود

الساعتين ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع

في الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 550 ميغاوات .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الخميس

: أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5450 ميغاوات ،

وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6000 ميغاوات .

على صعيد متصل أشارت الشركة العامة للكهرباء إلى خروج الوحدة

الغازية الثانية مع مولد البخار لمحطة مصراته المزدوجة والتي تعمل بقدرة

350 ميجاوات لاسباب فنية ، موضحة أن العمل جاري على ارجاع المحطة للخدمة

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