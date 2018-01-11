الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الخميس يصل لحدود الساعتين .
الخميس ، 11- 01- 2018 - 12:32:00
طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن
الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الخميس ، ستكون في حدود
الساعتين ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع
في الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 550 ميغاوات .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الخميس
: أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5450 ميغاوات ،
وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6000 ميغاوات .
على صعيد متصل أشارت الشركة العامة للكهرباء إلى خروج الوحدة
الغازية الثانية مع مولد البخار لمحطة مصراته المزدوجة والتي تعمل بقدرة
350 ميجاوات لاسباب فنية ، موضحة أن العمل جاري على ارجاع المحطة للخدمة
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