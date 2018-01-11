أسعار الذهب تصعد مع تراجع الأسهم .الخميس ، 11-01-2018 - 12:16:00



لندن 11 يناير 2018 (وال) - سجلت أسعار الذهب ، اليوم الخميس ،
ارتفاعا يعد الأعلى لها منذ سبتمبر الماضي بفعل تراجع أسعار الأسهم.
وبحلول الساعة 0655 بالتوقيت العالمي زاد الذهب في المعاملات
الفورية 0.1 بالمئة إلى 1317.93 دولار للأوقية . وسجل الذهب أدنى
مستوياته منذ 15 سبتمبر الماضي عند 1326.56 دولار للأوقية يوم الأربعاء.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1319.10
دولار للأوقية.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2
بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية ، والبلاتين 968.24 دولار للأوقية ،
بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1084.40 دولار للأوقية .

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