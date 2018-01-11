وزير العدل يقوم بجولة في المحاكم والنيابات بمنطقة العزيزية .





طرابلس 11 يناير 2018 ( وال )- قام وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني

"محمد عبد الحميد " أمس الأربعاء بزيارة تفقدية رفقة مديري الشؤون

الإدارية والمالية والتدريب إلى محكمة السواني الابتدائية ، ومحكمة

ونيابة الزهراء الكلية ومحكمة ونيابة الزهراء الجزئيتين للوقوف على

الأضرار المادية التي لحقت بها .

ورافق الوزير في جولته رؤساء المحاكم والنيابات وقضاة المحاكم ووكلاء

النيابة وعدد من أعضاء جهاز الشرطة القضائية .

ووعد " عبد الحميد " بحسب المكتب الإعلامي للوزارة في اجتماع عقده مع

رؤساء المحاكم والنيابات بمحكمة السواني الابتدائية وجزئياتها بتقديم

كافة الإمكانات المتاحة من احتياجات تتعلق بتفعيل سير العمل بهذا المقار

القضائية في سبيل تحقيق العدالة مشيرا بأن ذلك لا يتأتى إلا بالتعاون مع

وزارة الداخلية من خلال مديريات الأمن ومراكز الشرطة بالمنطقة لتقديمهم

للقضاء للقصاص منهم .

وطالب الحضور وزارة العدل بتشكيل لجنة لحصر واسترداد ممتلكات الوزارة

بالمنطقة التي تم استغلالها والسطو عليها من قبل المخالفين ، بالإضافة

إلى إنشاء مكاتب الخدمات وبضرورة تفعيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمنطقة

العزيزية لتسهيل عمل النيابة خاصةً في القضايا الجنائية لتأمين الموقوفين

عند نقلهم إلى المحاكم والنيابات .



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