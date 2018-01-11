مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة يعلن عزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم دعم صحي لليبيا .



طرابلس 11 يناير 2018 ( وال )- أعلن مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة

الصحة "خالد عطيّة " عن عزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي

يُعدُ شريكاً دولياً لوزارة التخطيط تقديم دعم صحي عن طريق صندوق دعم

الاستقرار في ليبيا (SFL) .

وكشف "عطية" عن بعض ملامح هذا الدعم؛ الذي سيُركز على مراكز الرعاية

الصحية الأولية بما "يتوافقُ مع سياسات وزارة الصحة الرامية لتعزيز دور

مراكز الرعاية الصحية الأوليّة" بحسب قوله.

وأشار إلى أن التخصصات التي سيشملها والتي وصفها "بالهامة جداً"؛ كالنساء

والولادة والطوارئ والحوادث وعلاج وجراحة القلب وعلاج وجراحة الأعصاب.

وفي هذا الخصوص عقدت إدارات الصيدلة والمشروعات والمستشفيات اجتماعاً

بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وإدارة الخدمات الصحية بطرابلس؛ لمناقشة

نوع وكيفية الدعم الذي سيقدمهُ صندوق دعم الاستقرار؛ ولكن وبحسب تصريحات

لـــ "عطية" نقلها المكتب الإعلامي بالوزارة فإن نوع وكيفية هذا الدعم لا

يزالانِ "قيد الدراسة".

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة فان صندوق دعم الاستقرار قدم خلال

السنة الماضية دعماً صحياً لخمسِ مدنٍ ليبية شملت بنغازي واوباري وككلة

وسبها وسرت؛ وسيقدم هذا العام دعمهُ لمدينتي طرابلس وبني وليد.



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