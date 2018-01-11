رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل يفتتحان محكمة ونيابة الماية الجزئية .



طرابلس 11 يناير 2018 ( وال )- افتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار

"محمد الحافي"، ووزير العدل بحكومة الوفاق الوطني "محمد عبد الواحد"،

محكمة ونيابة الماية الجزئية الواقعة في النطاق الإداري بمنطقة العزيزية

.

وشارك في احتفالية الافتتاح النائب العام المستشار "إبراهيم مسعود"،

ومحامي عام طرابلس المستشار "محمد عبد الوهاب"، وعددا من أعضاء وموظفي

الهيئات القضائية، بالإضافة إلى عميد وأعضاء المجلس البلدي الماية ومجلس

أعيان وحكماء ورشفانة وجمع من المواطنين القاطنين بالمنطقة .

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة العدل عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء

المستشار "محمد الحافي"، تأكيده في كلمة له بالمناسبة على دور وأهمية

رجال القضاء في استقرار البلاد ، مؤكدا بأنهم قدوة واعلام يهتدى ويقتدى

بها .

ودعا أهل الماية وحكماء ورشفانة ليكونوا مع رجال القضاء ، وألا يترددوا

في الاتصال بالمجلس من أجل رفعة هذا المرفق كي يؤدي خدمته بالمنطقة /

معربا عن شكره لكل من ساهم في بناء هذا الصرح وخاصة وزارة العدل على

جهدها ، وكذلك عميد البلدية والأهالي على ما قدموه وما ساهموا به .

ومن جهته ثمن وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني "محمد عبد الحميد"في كلمته

الجهود المبذولة والمتواصلة من كافة القائمين على هذا العمل ، وتحملهم

أعباء الواجبات والعمل كفريق واحد لتذليل الصعاب .

وأكد أن وزارة العدل تقدم دعمها الكامل للمؤسسة القضائية العريقة وذلك في

سبيل تحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والحفاظ على هيبة القضاء

واستقلاليته، متمنيا دوام التقدم والازدهار إلى كل ما هو خير لليبيا

العزيزة .

قام بعد ذلك رئيس المجلس الأعلى ووزير العدل رفقة المشاركين بجولة داخل

مرفق المحكمة والنيابة ، اطلعوا خلالها على المكاتب والقاعات المخصصة

للقضاة ووكلاء النيابة والأقلام والموظفين.



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