مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية وزارة الصحة جُل المرافق الصحية في ليبيا تشكو من نفسِ المشكلة .



طرابلس 11 يناير 2018 ( وال )- ذكر مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية

بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني "غسان كريم" أن جُل المرافق الصحية

في ليبيا تشكو من نفس المشكلة ،وهي غياب نظام صحي ذو أسس واضحة وهدر

الموارد وسوءٍ استخدامها.

وقال مدير الرعاية الصحية خلال زيارته للمركز الصحي الحشان والمركز الصحي

الحاراتي التابعين لإدارة الخدمات الصحية طرابلس إن تحديدَ الأصناف وحساب

الاحتياجات والاستنزافٍ الخاطئ وسوءِ تخزين الإمداد الطبي الذي يعود إلى

تضرر مخازن الإمداد بسبب الصراعات المسلحة؛ وأيضاً غيابُ آلية واضحةٍ

للصرف؛ والحاجة الماسة لتدريب الموارد البشرية؛ مشاكلٌ تفرض تطوير النظام

الصحي في ليبيا؛ وتستدعي إشراك مسؤولي البلديات في سياسات تطوير النظام.

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