مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة يشدد على أهمية خلق تنافس بين المصحات الخاصة في الحصول على اعتمادات جودة دولية .





طرابلس 11 يناير 2018 (وال) - شدد مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة

الصحة بحكومة الوفاق الوطني "أيمن الصيد" على أهمية خلق تنافس بين

المصحات الخاصة في الحصول على اعتمادات جودة دولية؛ بما يضمن الالتزام

بمعايير ثابتة ومستوى آداء ثابت.

وأكد خلال اجتماعه بعدد من مدراء المصحات الخاصة داخل مدينة طرابلس على

أن الالتزام بهذه المعايير سيساهم بشكلٍ كبير في تحسين ثقافة وسلامة

المرضى ونتائج الأداء النهائية، كما سيؤدي الى تقليل نسب العدوى في

المستشفيات وتقليل نسبة المضاعفات والأخطاء الطبية، التي تحصل في معظم

مؤسسات العالم الصحية.

وأكد الصيد خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة التفتيش والمتابعة

"سراج رجب السوري" ومدير مكتب شؤون اللجان المركزية للعلاج "الصديق

القحماصي" ومدير إدارة المستشفيات " محمد العبيدي" على ضرورة تفعيل دور

اتحاد المصحات؛ وعلى دعم مساعي الإدارة في إصدار ميثاق يحمي حقوق المريض.

ودعا المواطنين إلى التوجه لإدارة القطاع الخاص وإدارة التفتيش والمتابعة

للإبلاغ عن أي تجاوزات تحدث داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

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