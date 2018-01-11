نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الخميس ، 11- 01- 2018 - 10:46:00
طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على
ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت .
السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احبانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة
يوم الغد ، الريح شلوق يتحول تدريجيا الى شرش سرعته مابين (10 - 25) عقدة
يصل يوم الغد الى (30) عقدة على ساحل الخمس ، إرتفاع الموج يتراوح بين
)0.75-2.50)متر ويصل يوم الغد الى (3.00) على ساحل مصراته ، البحر خفيف
الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على ساحل مصراته.
درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة.
الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماءً قليلة السحب الى صافية ، الريح شلوق سرعته ما بين(05-20) عقدة
تصل احيانا الى (25)عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.
إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، البحر خفيف الموج الى قليل
الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية ،
الرؤيـة جيدة الى متوسطة على الحليج وبنغازي وذلك بسبب الغبار.
(وال)