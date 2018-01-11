نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على

ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت .

السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احبانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة

يوم الغد ، الريح شلوق يتحول تدريجيا الى شرش سرعته مابين (10 - 25) عقدة

يصل يوم الغد الى (30) عقدة على ساحل الخمس ، إرتفاع الموج يتراوح بين

)0.75-2.50)متر ويصل يوم الغد الى (3.00) على ساحل مصراته ، البحر خفيف

الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على ساحل مصراته.

درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة.







الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .



السماءً قليلة السحب الى صافية ، الريح شلوق سرعته ما بين(05-20) عقدة

تصل احيانا الى (25)عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.

إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، البحر خفيف الموج الى قليل

الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية ،

الرؤيـة جيدة الى متوسطة على الحليج وبنغازي وذلك بسبب الغبار.

(وال)