الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 11 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



تتكاثر السحب بداية من مساء يوم الغد على مناطق شمال ليبيا مع سقوط

أمطار متفرقة ورياح غربية نشطة أحيانا على المناطق الساحلية وبعض المدن

الداخلية.



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء يوم الغد مع سقوط أمطار على بعض

المناطق الساحلية وسهل الجفارة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة

إلى نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوي تتراوح

مابين (15-19) درجة مئوية ولا تتجاوز (14) درجة على المرتفعات الجبلية .



بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة مساء يوم

الغد ويوم السبت والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا

مثيرة للأتربة والغبار على الخليج وجدابيا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين ( 17-21) درجة مئوية ولا تتجاوز (15) درجة على المرتفعات الجبلية .





الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة

السماء صافية والرياح غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية.





الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (18-21) درجة مئوية .

(وال)