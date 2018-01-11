انعقاد الاجتماع الأول لفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون .



طرابلس11 يناير 2018 ( وال )- عقُد بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق

الوطني الاجتماع الأول لفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق

عن اللجنة العليا للسياسات في إطار التنسيق الدولي للتعاون الفني مع

ليبيا والأمم المتحدة .

وترأس فريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون مدير إدارة العلاقات

العامة والتعاون رئيس الفريق المكلف بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم (

أونسميل ) ممثلة في نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى

جانب الجهات الوطنية المعنية بهذا الملف وممثلي الدول والمنظمات

الدولية التي تقدم الدعم إلى ليبيا في مجالات العدالة وحقوق الإنسان

وسيادة القانون.

وتركز الاجتماع على تركيبة الفريق المتكون من الرئيس والرئيس المشارك

ومندوبي الجهات الوطنية وممثلي الدول و المنظمات الدولية واختصاصاتها

والأولويات المقترحة في مجال حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون

ومصفوفة المشاريع وبرامج التعاون المقترحة لدعم مؤسسات الدولة الليبية

المعنية بهذا الفريق .

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للفريق خلال شهر يناير القادم 2018

، كما سيتم خلال الفترة القادمة وضع أولويات فريق العدل وحقوق الإنسان

وسيادة القانون الخاصة بمؤسسات الدولة المعنية من طرف الجهات الوطنية في

مصفوفة موحدة تقدم خلال الاجتماع القادم للفريق المشترك.