منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الانمائي ينظم ورشة عمل حول الهجرة
غير الشرعية.
الخميس ، 11- 01- 2018 - 10:32:00
طرابلس11 يناير 2018 ( وال )- نظم منتدى الخبراء الليبيين للتعاون
الانمائي بقاعة الاجتماعات باكاديمية الدراسات العليا بجنزور ورشة عمل
تحت عنوان الهجرة الغير قانونية بالتعاون مع الاكاديمية الليبية .
وتناولت الورشة عدة محاور من بينها المشاكلات التي يتسبب فيها
المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وكذلك مناقشة المقترحات الاستراتيجية
التى تم تقديمها لمكافحة الهجرة .
وشارك فى اعمال هذه الورشة رئيس واعضاء المنتدى وعدد من المسؤولين
التابعين لجهاز الهجرة الغير شرعية .
...( وال )