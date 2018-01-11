منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الانمائي ينظم ورشة عمل حول الهجرة غير الشرعية.





طرابلس11 يناير 2018 ( وال )- نظم منتدى الخبراء الليبيين للتعاون

الانمائي بقاعة الاجتماعات باكاديمية الدراسات العليا بجنزور ورشة عمل

تحت عنوان الهجرة الغير قانونية بالتعاون مع الاكاديمية الليبية .

وتناولت الورشة عدة محاور من بينها المشاكلات التي يتسبب فيها

المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وكذلك مناقشة المقترحات الاستراتيجية

التى تم تقديمها لمكافحة الهجرة .

وشارك فى اعمال هذه الورشة رئيس واعضاء المنتدى وعدد من المسؤولين

التابعين لجهاز الهجرة الغير شرعية .

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