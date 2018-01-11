منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الانمائي ينظم ورشة عمل حول الهجرة غير الشرعية.الخميس ، 11-01-2018 - 10:32:00



طرابلس11 يناير 2018 ( وال )- نظم منتدى الخبراء الليبيين للتعاون
الانمائي بقاعة الاجتماعات باكاديمية الدراسات العليا بجنزور ورشة عمل
تحت عنوان الهجرة الغير قانونية بالتعاون مع الاكاديمية الليبية .
وتناولت الورشة عدة محاور من بينها المشاكلات التي يتسبب فيها
المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وكذلك مناقشة المقترحات الاستراتيجية
التى تم تقديمها لمكافحة الهجرة .
وشارك فى اعمال هذه الورشة رئيس واعضاء المنتدى وعدد من المسؤولين
التابعين لجهاز الهجرة الغير شرعية .
...( وال )

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