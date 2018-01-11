تراجع النفط عن أعلى سعر في 3 سنوات تخوفا من مغالاة في الصعود.





سنغافورة 11 يناير 2018 (وال) - تراجع النفط عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات

اليوم الخميس بفعل مؤشرات على أن ارتفاع الخام البالغ 13 بالمئة منذ

أوائل ديسمبر ربما بلغ نهايته لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من انخفاض

مفاجئ في الإنتاج ومخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50ر63 دولار

للبرميل بانخفاض سبعة سنتات عن التسوية السابقة، لكنها مازالت قرب أعلى

سعر منذ ديسمبر 2014 البالغ 67ر63 دولار للبرميل الذي سجلته في الجلسة

السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 10ر69 دولار للبرميل

بانخفاض عشرة سنتات عن سعر التسوية السابق لكنها مازالت قريبة من ذروة

الجلسة السابقة 37ر69 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ مايو 2015.

ويظهر تزايد الضغط على الأسعار في سوق النفط الحاضرة ، حيث خفضت إيران

والعراق ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط في أوبك هذا الأسبوع أسعار

الإمدادات للمحافظة على القدرة التنافسية.

وتحظى أسواق النفط بصفة عامة بالدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة

البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والذي بدأ في يناير من العام

الماضي ومن المقرر أن يستمر لنهاية 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الإنتاج الأمريكي من النفط

انخفض 290 ألف برميل يوميا إلى 5ر9 مليون برميل يوميا مما يثبط التوقعات

بأن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل يوميا.



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