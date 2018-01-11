اللجنة العليا لازمة الوقود بالجبل الغربي تعقد اجتماع موسعا.





الجبل الغربي 10 يناير 2018 ( وال ) - عقدت اللجنة العليا لازمة

الوقود بالجبل الغربي وباطن الجبل اجتماعا موسعا ضم عدد من عمداء

البلديات لبعض مناطق الجبل الغربي وباطن الجبل وعدد من المسؤولين بشركة

البريقة لتسويق النفط وعدد من المسؤولين بالمناطق الغربية والجنوبية

ومديرإدارة منطقة طرابلس ومديرإدارة منطقة الزاوية وحرس المنشآت بطرابلس

وومندوبين عن شركات الراحلة والخدمات الطرق السريعة والشرارة الذهبية .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تزويد مناطق الجبل الغربي وباطن

الجبل من مستودع الزاوية بمنتوج الوقود والديزل.

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