الاحتفال بتكريم المعلمين المتقاعدين بسوق الجمعة للعام الدراسي 2016 - 2017 .





سوق الجمعة 11 يناير 2018 (وال) - نظمت مراقبة التعليم ببلدية سوق

الجمعة الاربعاء احتفالية تم خلالها تكريم المعلمين المتقاعدين والطلبة

المتفوقين بالنشاط المدرسي للعام الدراسي 2016 - 2017 بحضور وزير

التعليم عثمان عبد الجليل .

كما حضر الاحتفالية التي أقيمت بمدرسة الربيع للتعليم الأساسي، عدد من

أعضاء المجلس البلدي ومن مديري الإدارات بالوزارة والمدارس ، ولفيف من

المعلمين والمعلمات والطلبة بمدارس مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة.

وأشاد وزير التعليم الدكتور " عثمان عبد الجليل " في كلمة ألقاها

بالمناسبة بالجهد المبذول من المعلمين والمعلمات بالمدارس، مبيناً أن هذا

التكريم يعد لفتة طيبة للمعلمين المتقاعدين الذين أعطوا كل وقتهم طيلة

فترة عملهم في خدمة للوطن .

وتخلل الاحتفالية تقديم عدة فقرات غنائية قدمها طلبة المدارس وعروض

شعرية ومسرحية تبرز أهمية ودور المعلم .

كما قدم مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة"عبد الحكيم عثمان" عرضاً ضوئيا

حول أنشطة وحصاد عمل المدارس بمراقبة التعليم لسنة 2017 .

وفي ختام الاحتفالية تم توزيع شهادات التقدير والجوائز على المعلمين

والمعلمات المكرمين والذين بلغ عدد 150 معلم ومعلمة .

(وال)