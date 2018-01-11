الاحتفال بتكريم المعلمين المتقاعدين بسوق الجمعة للعام الدراسي
2016 - 2017 .
الخميس ، 11- 01- 2018 - 08:37:00
سوق الجمعة 11 يناير 2018 (وال) - نظمت مراقبة التعليم ببلدية سوق
الجمعة الاربعاء احتفالية تم خلالها تكريم المعلمين المتقاعدين والطلبة
المتفوقين بالنشاط المدرسي للعام الدراسي 2016 - 2017 بحضور وزير
التعليم عثمان عبد الجليل .
كما حضر الاحتفالية التي أقيمت بمدرسة الربيع للتعليم الأساسي، عدد من
أعضاء المجلس البلدي ومن مديري الإدارات بالوزارة والمدارس ، ولفيف من
المعلمين والمعلمات والطلبة بمدارس مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة.
وأشاد وزير التعليم الدكتور " عثمان عبد الجليل " في كلمة ألقاها
بالمناسبة بالجهد المبذول من المعلمين والمعلمات بالمدارس، مبيناً أن هذا
التكريم يعد لفتة طيبة للمعلمين المتقاعدين الذين أعطوا كل وقتهم طيلة
فترة عملهم في خدمة للوطن .
وتخلل الاحتفالية تقديم عدة فقرات غنائية قدمها طلبة المدارس وعروض
شعرية ومسرحية تبرز أهمية ودور المعلم .
كما قدم مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة"عبد الحكيم عثمان" عرضاً ضوئيا
حول أنشطة وحصاد عمل المدارس بمراقبة التعليم لسنة 2017 .
وفي ختام الاحتفالية تم توزيع شهادات التقدير والجوائز على المعلمين
والمعلمات المكرمين والذين بلغ عدد 150 معلم ومعلمة .
(وال)