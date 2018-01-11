البحرية الليبية تنقذ 279 مهاجر غير شرعي شمال الخمس والزاوية .الخميس ، 11-01-2018 - 08:25:00


الخمس 11 يناير 2018 - تمكن منتسبو حرس السواحل من انقاذ ما مجموعه 279
مهاجر غير شرعي بينهم نساء واطفال بين منطقتي الخمس والزاوية بعد ان
تحطمت القوارب التي كانت تحملهم وظلوا متشبتين ببقايا قواربهم الى حين
وصول النجدة من الزورق الليبي صبراته
وذكر المتحدث باسم البحرية ايوب قاسم ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات
افريقية ، بنغلاديش ، وباكستان ،مشيرا الى فقدان عدد من المهاجرين في
البحر .
واضاف ان المساعدات المعتادة الطبية والانسانية قدمت للمهاجرين ومن ثم
تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تاجوراء .
(وال

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