البحرية الليبية تنقذ 279 مهاجر غير شرعي شمال الخمس والزاوية .



الخمس 11 يناير 2018 - تمكن منتسبو حرس السواحل من انقاذ ما مجموعه 279

مهاجر غير شرعي بينهم نساء واطفال بين منطقتي الخمس والزاوية بعد ان

تحطمت القوارب التي كانت تحملهم وظلوا متشبتين ببقايا قواربهم الى حين

وصول النجدة من الزورق الليبي صبراته

وذكر المتحدث باسم البحرية ايوب قاسم ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات

افريقية ، بنغلاديش ، وباكستان ،مشيرا الى فقدان عدد من المهاجرين في

البحر .

واضاف ان المساعدات المعتادة الطبية والانسانية قدمت للمهاجرين ومن ثم

تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تاجوراء .

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