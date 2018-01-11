زيارة تقييميه لعدد من الوحدات الصحية ببلدية غريان .



غريان 11 يناير 2018 - وال - قام وفد من وزارة الصحة يرافقه رئيس الفريق

الدولي المكلف بتنفيذ برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا الثلاثاء

بزيارة إلى بلدية غريان ضمن متابعة خطوات تطبيق برنامج تعزيز النظام

الصحي على بعض الوحدات الصحية بالبلدية .

وقد عُقد اجتماع بمقر ديوان المجلس البلدي غريان ضم كل من وكيل ديوان

بلدية غريان "نصر الدين الفزاني" ، ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية "مفتاح

دياب" ، ورئيس نقابة الأطباء ببلدية غريان الدكتور "حمزة قنيدي" ،

والخبير الدولي عضو برنامج تطوير الأنظمة الصحية بالعالم المشرف على

تنفيذ برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا الدكتور "نايجل" .

وقد استعرض المجتمعون ما تم إنجازه من خطوات تمهيدية لبدء تنفيذ برنامج

تعزيز النظام الصحي بعدد من المراكز الصحية داخل نطاق البلدية ، قام

بعدها أعضاء الوفد بزيارة لمجمع العيادات وعدد من المراكز الصحية

المستهدفة بتنفيذ هذا البرنامج لتقييم النظام الصحي داخلها ، ومدى

جاهزيتها للبدء في تطبيق برنامج التطوير ، استمع خلالها أعضاء الوفد

لشروح وافية من قِبل المسؤولين حول آلية عمل هذه المراكز والإمكانيات

المتاحة لديها .

وأوضح منسق فريق العمل ببرنامج تعزيز النظام الصحي في بلدية غريان

الدكتور "سامي بن عيسى" لوكالة الأنباء الليبية بأن كافة الاستعدادات

والخطوات التمهيدية قد اكتملت وأن العمل بالبرنامج سيبدأ خلال الفترة

القريبة القادمة .

هذا وتعتبر بلدية غريان أحد البلديات الليبية المستهدفة بتنفيذ برنامج

تعزيز النظام الصحي وِفق الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع السلطات

الليبية بشأن رعاية برنامج وطني يهدف إلى تعزيز وتحديث نظام الرعاية

الصحية في ليبيا .

( وال غريان ) .