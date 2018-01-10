منتخبنا الوطني لكرة القدم يتوجه غدا للمغرب للمشاركة في بطولة الشان.





طرابلس 10 يناير 2018 (وال)- يتوجه منتخبنا الوطني الأول لكرة

القدم غدا الخميس إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة أمم أفريقيا

للاعبين المحليين (شان) والتي ستقام بالمغرب في الفترة من 13 يناير

الجاري إلى 4 فبراير القادم.

وخاض منتخبنا الوطني اليوم الأربعاء مباراته الودية الثانية ضمن

معسكره الخارجي بتونس أمام منتخب بوركينا فاسو التي خسرها بنتيجة هدفين

نظيفين على أرضية ملعب الشاذلي زويتن.

المباراة التي شهدت تسجيل هدفين انتهى شوطها الأول بالتعادل

السلبي، وفي الشوط الثاني افتتح منتخب بوركينا فاسو النتيجة بتسجيل الهدف

الأول في الدقيقة 84، وضاعف النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة

جزاء.

دخل منتخبنا هذه المباراة بتشكيلة ضمت: محمد نشنوش وأحمد المقصي

وأحمد التربي وسند الورفلي ومحمد الترهوني وعبد الرحمن العمامي وبدر حسن

وعمر عريبي والمعتصم أبوشناف وصالح الطاهر وسالم عبلو.

والبدلاء: فتحي الطلحي وأحمد عزاقة وسعد اجبارة ومهند عيسى وعبد

السلام الفيتوري وزكريا الهريش والمعتصم صبو وعبد المعين خماج وعلي معتوق

والمهدي الهوني.

وكان منتخبنا الوطني قد خاض مباراته الودية الأولى مع منتخب

موريتانيا وانتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، والتي أقيمت يوم السبت الماضي

بنفس الملعب.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في بطولة الشان ضمن المجموعة الثالثة

التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية ورواندا.

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