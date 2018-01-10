انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الليبية غدا الخميس بطرابلس.





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال )- تجرى يوم غد الخميس بالأكاديمية

الأولمبية الليبية بطرابلس مراسم انتخاب رئيس وأعضاء جدد للجنة الأولمبية

الليبية، تحت إشراف اللجنة المكلفة بالعملية الانتخابية.

وتقدم لمناصب مجلس إدارة اللجنة الاولمبية 23 مرشحا لمختلف المناصب:

الرئيس - النائب الاول - النائب الثاني - أمين عام - أمين الصندوق - خبير

- خبير عنصر نسائي - رياضي أولمبي.

وأعلنت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أن منصب رئيس اللجنة

تقدم له كل من : د. جمال بلقاسم الزروق - محمد الزروق الشريف - د. جمال

صالح الجعفري.

وتقدم لمنصب النائب الأول كل من: عصمان محمد القنين - عبدالمنعم على

طنيش- محسن محمد السباعي .

وتقدم لمنصب النائب الثاني كل من: عبدالمنعم عمر بن حريز - د. فؤاد

أحمد برغش - علي محمد صابر- محمود محمد الطويل .

وتقدم لمنصب الأمين العام مرشحان ولمنصب أمين الصندوق ستة مرشحين .

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