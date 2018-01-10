الاتحاد الدولى لكرة القدم يطالب الاتحاد الليبي بمستحقات كليمنتي.





طرابلس 10 يناير 2018 (وال)- تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم إخطارا

نهائيا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تسديد مستحقات مدرب

المنتخب الوطني السابق الإسباني " خافيير كليمنتي " والتي تقدر قيمتها

بمليون ونصف المليون يورو، بالإضافة إلى 5000 آلاف يورو مصاريف القضية.

وذكر الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته أن رسالة المطالبة من

الـ(فيفا) أمس الثلاثاء أمهلته حتى يوم 22 من شهر يناير الجاري لتسديد

المستحقات، وإلا سيتم إحالة موضوع القضية إلى لجنة الانضباط التي ستعقد

اجتماعها يوم 31 يناير الجاري.

وأوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم أنه في حال عدم سداد المستحقات في

الأجل المحدد سيترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، والتي

تتمثل في فرض عقوبات وغرامات مالية والإيقاف عن المشاركة في المنافسات

الدولية.

وأضاف الاتحاد أن القضية تعود إلى حوالي عام ونصف خلال فترة الاتحاد

الليبي لكرة القدم السابق حيث يطالب خلالها "كليمنتي" بالحصول على

مستحقاته المترتبة على اتحاد الكرة.

وبهذا وضع المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم جميع الجهات

ذات العلاقة أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه كرة القدم ومساعدة الشباب

الرياضي في جميع الأندية والمنتخبات الوطنية الذين سيطالهم خطر التجميد

والإيقاف من الـ(فيفا) في حال عدم الالتزام بالسداد العاجل وإنهاء القضية

المرفوعة ضد الاتحاد من " كليمنتي ".

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