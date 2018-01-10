منظمات حقوقية تكرم رئيس المجلس الرئاسي .

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ظهر اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفدا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية المجتمع المدني بليبيا بحضور عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون مؤسسات المجتمع المدني أحمد حمزة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا وملفات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بليبيا والتعاون من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون والعدالة.

وكما تم خلال هذا الاجتماع وضع رئيس المجلس الرئاسي في حجم التحديات والعوائق التي تواجه عمل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.

وتحدث السراج خلال هذا اللقاء عن سبل تفعيل منظمات المجتمع المدني للقيام بمهامها المناط بها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس أنه تم خلال هذا اللقاء تكريم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدرع الدفاع عن حقوق الإنسان وذلك تقديراً وعرفاناً لجهوده التي قام بها من أجل ضمان وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون وكذلك تقديرا لجهوده في العمل على إعادة النازحين والمهجرين بداخل وخارج البلاد وفي مقدمتهم عودة أهالي تاورغاء.



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