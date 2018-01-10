النائب أحمد معيتيق يلتقي سفير دولة تركيا لدى ليبيا .

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر اليوم الأربعاء سفير دولة تركيا لدى ليبيا "أحمد دوغان" .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تم خلال اللقاء مناقشة أخر المستجدات حول مصير المهندسان التابعان للشركة التركية المنفذة لمحطة كهرباء أوباري اللذان اختطفا في نوفمبر الماضي.

كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا.





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