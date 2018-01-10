رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وفد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان .

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بحضور عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني " أحمد حمزة ".

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عبر وفد المجلس الوطني للحريات عن إمتنانه وشكره للسراج على استقبال الوفد رغم مشاغله العديدة، مشيداً بحرصه على دعم منظمات المجتمع المدني وتذليل ما يواجهها من مصاعب في أداء عملها.

وتحدث السراج عن أهمية دور المجلس ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، داعياً إلى توحيد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ليتمكن من أداء دوره على مستوى البلد كله.

وأبدى السراج استعداد حكومة الوفاق على تقديم كل ما يساهم في إنجاح مهمة المجلس ونشطاته في الداخل والخارج.





...( وال )...