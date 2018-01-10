تكليف هيئة الإغاثة بالبدء في تجهيز برنامج الدعم الإنساني للعائدين من أهالي تاورغاء .

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - قالت ادارة التواصل والاعلام بالمجلس الرئاسي ان لجنة متابعة الاتفاق المبرم بين مصراته تاورغاء كلفت الهيئة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لرئاسة الوزراء البدء في تجهيز برنامج الدعم الإنساني للعائدين من أهالي تاورغاء، والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب التابعة لوازرة الدفاع مباشرة مهامه لتقييم مناطق التلوث في حال وجدت، وتقديم تقرير للجنة .

وأكدت ان هذا التكليف جاء خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء، واستعراض خلاله الإجراءات التنفيذية مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم .





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