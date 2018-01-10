رئيس المجلس الرئاسي يبحث إعادة تشغيل مصنع الرابطة للأدوية .الأربعاء ، 10-01-2018 - 18:01:00

رئيس المجلس الرئاسي يبحث إعادة تشغيل مصنع الرابطة للأدوية .طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة شركة الرابطة لتصنيع الدواء ومسؤولي الشركة الإيطالية المسند لها تشغيل المصنع بحضور وكيل وزارة الصحة "محمد عيسى".
ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تحدث " السراج " خلال هذا اللقاء عن أهمية توفير المستلزمات الدوائية في ليبيا، وضرورة إعادة تشغيل مصنع الرابطة للأدوية لتوفير جزء من الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأشارت ادارة التواصل الى ان الشركة الايطالية أكدت إنها ستعمل على عودة فنييها خلال الأيام القليلة القادمة لصيانة الآلات والمعدات بمصنع الرابطة، وأن تبدأ في تشغيل المصنع مباشرة فور الإنتهاء من عملية التجهيز.


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