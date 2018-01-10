النائب أحمد معيتيق يقف على احتياجات مستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية .

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الاربعاء بزيارة تفقدية لمستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية للوقوف على احتياجاته.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد التقى النائب مدير المستشفى الدكتور"عبدالمجيد التومي"، ورؤساء الأقسام الذين استعرضوا عليه المشاكل والصعوبات التي أعاقت عمله، وأدت لتدني مستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى، المتمثلة في نقص الأدوية ومواد التشغيل.

وأكدوا خلال اللقاء على النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية المساعدة بسبب عزوف خريجي الكليات الطبية ومعاهد التمريض عن العمل في هذا المجال، وناشدو السيد النائب العمل على تفعيل قرار منح علاوة التمييز المتوقفة منذ العام 2009.

هذا وقام النائب بجولة تفقدية في أقسام المستشفى، والتقى العاملين بمختلف تخصصاتهم، والذين منحوه صورة واضحة المعالم عن المعاناة اليومية التي يتكبدونها خدمة للمرضى في ظل نقص الإمكانيات، وتهالك مبنى المستشفى الأيل للسقوط بسبب عدم صرف ميزانيات الصيانة، رغم مناشدتهم إدارة المشروعات في وزارة الصحة، ولكن دون جدوى حسب قولهم.

فيما عبر الدكتور"التومي" والعاملين بالمستشفى عن سعادتهم بزيارة النائب للوقوف على معاناتهم بنفسه، وتأكيده العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها المستشفى خدمة للمرضى.

يذكر أن مستشفى الرازي من أقدم المستشفيات في ليبيا ووجهة المرضى من مختلف المناطق.



... ( وال )...