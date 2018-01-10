تركيا تطلب من روسيا وإيران وقف انتهاكات العسكرية في محافظة ادلب السورية .الأربعاء ، 10-01-2018 - 17:28:00



أنقرة 10 يناير 2018 (وال)- طلب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش
أوغلو من روسيا وإيران تنفيذ واجباتهما لمنع الانتهاكات العسكرية في
محافظة إدلب .
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة
الأناضول للأنباء اليوم الاربعاء أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث دون
دعمروسيا وايران .
وأضاف أن أنقرة ستعقد اجتماعا بشأن سوريا مع الدول المتفقة في
التوجهات مع تركيا بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية التي
تستضيف مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر أواخر الشهر الجاري .

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