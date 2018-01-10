ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "آفا" في مدغشقر إلى 29 قتيلا.





أنتاناناريفو في 10 يناير2018 (وال)- ارتفع حصيلة ضحايا العاصفة "آفا"

التي ضربت أنحاء متفرقة من جزيرة مدغشقر قبالة سواحل شرق إفريقيا، إلى 29

قتيلا، وتضرر أكثر من 100 ألف آخرين.

وكانت العاصفة قد ضربت الجانب الشرقي من الجزيرة الإفريقية الواقعة قبالة

سواحل موزمبيق الجمعة الماضية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قبل أن

تتحرك بعيدًا عن أراضيها مساء السبت، متسبّبة بفيضانات وانهيارات أرضية.

يذكر أن مدغشقر تتعرض لعواصف مدمرة بشكل دوري، ففي شهر مارس من العام

الماضي تسببت العاصفة "أيناوو" بمصرع 78 شخصًا على الأقل.