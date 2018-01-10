بريطانيا تبدأ فرض حظر على استخدام الميكروبيدات فى مستحضرات التجميل.





لندن في 10 يناير 2018 (وال)- بدأت الحكومة البريطانية، اليوم، ما وصفته

بأنه "أحد أشد أشكال الحظر" في العالم على استخدام الميكروبيدات

البلاستيكية في مستحضرات التجميل وغيرها من منتجات العناية الشخصية.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على موقع تويتر، إن الحظر "سيوقف دخول

مليارات القطع البلاستيكية نظامنا البيئي، مما يساعد على حماية البحار

والمحيطات الثمينة".

من جانبها، قالت وزيرة البيئة تيريزا كوفي إنه يحظر على مصنعي مستحضرات

التجميل ومنتجات العناية الشخصية إضافة الجزيئات الصغيرة لمواد تنظيف

الوجه بالفرك

ومعجون الأسنان ومادة جيلاتين الخاصة بالاستحمام وغيرها من المنتجات.

وأكدت أن استخدام الميكروبيدات البلاستيكية "لا لزوم له على الاطلاق

عندما يكون هناك الكثير من البدائل الطبيعية المتاحة".

ورحبت المنظمات البيئية ودعاة حماية الطبيعة بهذا الحظر.