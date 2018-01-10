بكين تقدم طلبية لشراء 184 طائرة ايرباص "ايه 320" .





بكين 10 يناير 2018 (وال) - قدمت الصين طلبية لشراء 184 طائرة ايرباص

"ايه 320" لـ13 شركة طيران تسليم 2019-2020، بحسب ما أعلنت الرئاسة

الفرنسية في اليوم الاخير من زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الى الصين.

وتشمل الطلبية التي لم يتم الاعلان عنها قبلا خصوصا طراز "ايه 320 نيو"،

وقال قصر الإليزيه انها مجموعة جديدة من الطلبيات.

ولم يتم اعلان قيمة الطلبية لكنها تمثل ما مجمله 18 مليار دولار بحسب سعر

القائمة.

وكانت ايرباص وقعت الثلاثاء في بكين مذكرة تفاهم لزيادة وتيرة انتاجها

لطائرات "ايه 320" في الصين.

الصين هي السوق الثانية في العالم لصناعات الطيران وتشهد منافسة شبه

متساوية بين ايرباص وبوينغ. ويقول المصنّع الاميركي ان البلاد ستحتاج الى

7240 طائرة للرحلات التجارية في السنوات العشرين المقبلة من مختلف شركات

التصنيع.