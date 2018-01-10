رئيس كوريا الجنوبية منفتح ازاء عقد قمة مع الشطر الشمالي.







سيول 10 يناير 2018 (وال) - ابدى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان اليوم

الاربعاء انفتاحا ازاء فكرة عقد قمة مع كوريا الشمالية غداة محادثات

نادرة بين الطرفين فيما رحبت المجموعة الدولية بقرار بيونغ يانغ المشاركة

في الالعاب الاولمبية الشتوية المرتقبة في الجنوب.

وبعد سنتين من تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب تسارع البرامج

النووية والبالستية لبيونغ يانغ، شهد الوضع هدوءا بشكل مفاجئ منذ رأس

السنة.

والتقى ممثلون عن الطرفين الثلاثاء للمرة الاولى منذ ديسمبر 2015 في

اجتماع اعلنت كوريا الشمالية خلاله عن ارسال وفد للجنوب في فبراير

للمشاركة في الالعاب الاولمبية الشتوية المرتقبة من 9 الى 25 فبراير في

بيونغ تشانغ، بعدما كانت قاطعت في 1988 الالعاب في سيول.