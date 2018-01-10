الدولار يتراجع مقابل الين لأدنى مستوى في 6 أسابيع.الأربعاء ، 10-01-2018 - 16:33:00



لندن 10 يناير 2018 (وال) - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء
أدنى مستوى مقابل الين الياباتي في ستة أسابيع مقابل الين الياباني اليوم
الأربعاء بعدما أثار تحرك مصرف اليابان المركزي لخفض مشترياته من السندات
الحكومية في الجلسة السابقة تكهنات بشأن تخفيف التحفيز النقدي الضخم.
ونزل الدولار 0.7 بالمائة ليصل إلى 111.765 ين وهو أدنى مستوى منذ أول
ديسمبر الماضي وبعدما تراجعت العملة الأمريكية 0.5 بالمائة يوم الثلاثاء
عندما خفض بنك اليابان حجم مشترياته في عمليات البيع المعتادة في تعديل
طفيف للسياسة النقدية.
وصعد الين مقابل عملات أخرى مثل اليورو حيث ارتفع 0.5 أمام العملة
الأوروبية.

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